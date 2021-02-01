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Столичные врачи вылечили от коронавируса еще 4883 пациента за сутки
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Столичные врачи вылечили от коронавируса еще 4883 пациента за сутки

Юлия Ямпольская

Здоровье

За минувшие в сутки в столице от коронавируса вылечились 4883 пациента. Об этом в понедельник, 1 февраля, сообщает Telegram-канал оперативного штаба.

Уточняется, что количество вылечившихся увеличилось до 819 611.

За последние 24 часа выявили 2037 новых случаев коронавирусной инфекции. Таким образом общее число заболевших достигло 932 109.

В России за сутки выявлено 17 648 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 10 процентов не имели клинических проявлений болезни. Также зафиксировано 437 летальных исходов.

Столичные врачи вылечили от коронавируса еще 4883 пациента за суткиФото: Оперштаб

Ранее сообщалось, что в РФ предложили освободить граждан от работы на следующий день после вакцинации от коронавирусной инфекции.

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