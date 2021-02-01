Путин поручил оценить целесообразность создания суда по правам человека в России

Фото: Пресс-служба Администрации президента РФ

Президент России Владимир Путин поручил Верховному суду и Министерству юстиций РФ проработать вопрос о целесообразности создания российского суда по правам человека. Об этом сообщается в перечне поручений президента, размещенном на сайте Кремля в понедельник, 1 февраля.

Так, ведомства должны рассмотреть вопрос целесообразности создания подобного суда в России, а также предоставить соответствующие предложения в случае необходимости.

Предоставить отчет по этому вопросу нужно до 1 июня 2021 года. Ответственными за выполнение поручения президента назначены председатель ВС России Вячеслав Лебедев и министр юстиции Константин Чуйченко, говорится на сайте Кремля.

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