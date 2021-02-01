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Владимир Путин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации
Фото: Администрация президента РФ

Владимир Путин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Президент России Владимир Путин поздравил главу Русской православной церкви патриарха Кирилла с двенадцатой годовщиной его интронизации. Об этом сообщается на сайте Кремля в понедельник, 1 февраля.

— Ваше святейшество, добрый день. Хочу поздравить вас с днем интронизации, — сказал глава государства, обращаясь к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.

Президент вручил патриарху большой букет белых роз.

— Благодарю вас сердечно, Владимир Владимирович. Очень рад вас видеть. Я в добром здравии, — ответил глава РПЦ.

Кроме того, Владимир Путин поинтересовался настроением патриарха.

Видео: Telegram-канал «Пул N3»

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