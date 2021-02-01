Более 350 технологических компаний Москвы приняли участие в программе Future Tech

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

За время реализации образовательной программы Future Tech, разработанной Агентством инноваций Москвы в 2019 году в сотрудничестве с ведущими вузами, в ней приняли участие более 350 технологических компаний города. Об этом в понедельник, 1 февраля, заявил руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

По его словам, технологические компании предложили молодым специалистам для решения более 660 взятых из реальной работы предприятий бизнес-задач технического и гуманитарного профиля. Он отметил, что примерно треть кейсов, которые доступны для обработки, связаны со сферами аналитики и менеджмента.

— Специалисты решают задачи по анализу рынка, разработке стратегии развития предприятия и бизнес-планов проектов. На втором месте по популярности — кейсы в области информационных технологий, они составляют пятую часть от общего числа, а на третьем — задания в сфере дизайна, на их долю приходится 13 процентов от всех задач. 300 кейсов к этому моменту уже успешно решено участниками проекта, — добавил Алексей Фурсин.

В рамках образовательной программы студенты и выпускники столичных вузов получают возможность пройти практику или стажировку на базе предприятий, которые участвую в программе. Полученные знания ребята могут использовать в дальнейшей научной деятельности.

Алексей Фурсин подчеркнул, что практику в технологических компаниях прошли более 65 молодых специалистов. Уточняется, что самые талантливые специалисты смогут трудоустроиться в одно из предприятий Москвы.

Образовательная программа Future Tech помогает наладить эффективное взаимодействие малых и средних технологических предприятий с молодыми специалистами, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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