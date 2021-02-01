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Ватикан и большинство регионов Италии смягчили введенные из-за COVID-19 ограничения
Фото: Pixabay / Helena Volpi

Ватикан и большинство регионов Италии смягчили введенные из-за COVID-19 ограничения

Кирилл Николаев

В мире

В большинстве регионов Италии с понедельника, 1 февраля, частично отменены ограничительные меры, введенные для борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на европейские СМИ.

Отмечается, что речь идет о 16 регионах, среди которых Рим и Ломбардия. Уровень угрозы в 16 регионах Италии понижен с «оранжевого» до «желтого». В рамках ослабления ограничений возобновили работу бары и рестораны. Они смогут принимать посетителей до 18:00 по местному времени. Также заработают музеи и архитектурные объекты. Некоторые ограничения отменены и в Ватикане, где для посещения открываются музеи и Сикстинская капелла.

Всего за время пандемии в Италии выявили более 2,5 миллиона случаев заболевания коронавирусом, около 88,5 тысячи из них закончились летальным исходом.

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