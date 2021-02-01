Курсы доллара и евро снизились на Московской бирже

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Курс доллара снизился на 14,29 копейки и составил 75,71 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Всего на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи было заключено 52 709 сделок на сумму 220 миллиардов 462,495 миллиона рублей.

Курс евро уменьшился на 49,50 копейки. Стоимость европейской валюты составила 91,51 рубля. Всего на ЕТС было заключено 7026 сделок на сумму 39 миллиардов 484,878 миллиона рублей, сообщает Интерфакс.

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