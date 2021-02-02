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Министра строительства Башкирии обвинили в злоупотреблении полномочиями
Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Башкортостан

Министра строительства Башкирии обвинили в злоупотреблении полномочиями

Виктория Родимкина

Происшествия

В Республике Башкортостан предъявили обвинение бывшему начальнику государственного казенного учреждения «Управление капитального строительства Республики Башкортостан» Рамзилю Кучербаеву в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Башкортостан во вторник, 2 февраля.

На данный момент Кучербаев является министром строительства и архитектуры Республики Башкортостан.

По данным следователей, в 2017 году Кучербаев подписал акт о завершении строительства очистных сооружений, хотя фактически они не были пригодны для использования. Ущерб бюджету республики составил свыше 95 миллионов рублей.

Обвиняемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Расследование дела продолжается, уточнили в ведомстве.

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