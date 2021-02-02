Арестованных участников незаконной акции в Москве разместили по местам содержания

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Полицейские доставили и разместили по местам содержания всех участников несанкционированной акции в центре Москвы 31 января, в отношении которых было принято решение об административном аресте. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МВД России по столице во вторник, 2 февраля.

В ведомстве уточнили, что всем задержанным лицам предоставлено питье и горячее питание.

Ранее Депздрав Москвы сообщил, что в больницах города нет ни одного пострадавшего в результате несанкционированной акции 31 января.

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