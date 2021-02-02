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Глава Росрыболовства Илья Шестаков лишился статуса замминистра
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Глава Росрыболовства Илья Шестаков лишился статуса замминистра

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Глава Росрыболовства Илья Шестаков лишился статуса заместителя министра сельского хозяйства РФ. Соответствующий документ разместили на официальном портале правовой информации во вторник, 2 февраля.

— Назначить Шестакова Илью Васильевича руководителем федерального агентства по рыболовству, освободив его от занимаемой должности, — говорится в постановлении кабмина РФ.

Ранее Илья Шестаков являлся заместителем министра сельского хозяйства России — руководителем федерального агентства по рыболовству.

Ранее сообщалось, что бывшая глава Россотрудничества Митрофанова назначена послом России в Болгарии.

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