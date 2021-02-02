Глава Росрыболовства Илья Шестаков лишился статуса замминистра
Глава Росрыболовства Илья Шестаков лишился статуса заместителя министра сельского хозяйства РФ. Соответствующий документ разместили на официальном портале правовой информации во вторник, 2 февраля.
— Назначить Шестакова Илью Васильевича руководителем федерального агентства по рыболовству, освободив его от занимаемой должности, — говорится в постановлении кабмина РФ.
Ранее Илья Шестаков являлся заместителем министра сельского хозяйства России — руководителем федерального агентства по рыболовству.
Ранее сообщалось, что бывшая глава Россотрудничества Митрофанова назначена послом России в Болгарии.
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