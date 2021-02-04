Власти Колумбии сообщили, что ведут переговоры с РФ по вакцине «Спутник V»
Колумбия ведет переговоры с несколькими производителями вакцин против коронавирусной инфекции, в том числе в отношении российского препарата «Спутник V». Об этом в четверг, 4 февраля, сообщил глава минздрава Фернандо Руис на встрече с президентом страны.
По его словам, на данный момент обсуждение по «Спутнику V» продолжается.
Кроме того, в ведомстве рассказали, что три недели назад власти подписали соглашение о полной конфиденциальности относительно переговоров о приобретении российского препарата, передает РИА Новости.
Ранее СМИ сообщили об удивлении западных стран из-за российской вакцины от COVID.
Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>
Читайте также: ВОЗ рассказала о переговорах с Россией о поставке вакцин нуждающимся странам