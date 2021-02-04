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Власти Колумбии сообщили, что ведут переговоры с РФ по вакцине «Спутник V»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Власти Колумбии сообщили, что ведут переговоры с РФ по вакцине «Спутник V»

Юлия Ямпольская

Здоровье

Колумбия ведет переговоры с несколькими производителями вакцин против коронавирусной инфекции, в том числе в отношении российского препарата «Спутник V». Об этом в четверг, 4 февраля, сообщил глава минздрава Фернандо Руис на встрече с президентом страны.

По его словам, на данный момент обсуждение по «Спутнику V» продолжается.

Кроме того, в ведомстве рассказали, что три недели назад власти подписали соглашение о полной конфиденциальности относительно переговоров о приобретении российского препарата, передает РИА Новости.

Ранее СМИ сообщили об удивлении западных стран из-за российской вакцины от COVID.

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