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Музей Победы посвятит урок мужества освобождению Освенцима
Фото: пресс-служба Музея Победы

Музей Победы посвятит урок мужества освобождению Освенцима

Татьяна Плотникова

История

Столичный Музей Победы проведет 5 февраля всероссийский урок мужества. Он будет посвящен 76-й годовщине освобождения советскими войсками концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим).

Героем виртуального урока мужества станет председатель Московской областной общественной организации бывших несовершеннолетних узников фашизма Инна Павловна Харламова. Она расскажет, как был устроен концлагерь, кого отправляли в Освенцим, а также о побеге группы узников осенью 1942 года.

Участники урока мужества узнают о других лагерях смерти, об освобождении Польши, о том, что увидели советские войска, освободившие Освенцим и его узников.

Всероссийский урок мужества пройдет в пятницу, 5 февраля. Начало — в 15:00 по московскому времени. Присоединиться к интернет-встрече могут все желающие. Для этого необходимо в официальной группе Детского центра Музея Победы в социальной сети «ВКонтакте» найти запись с эфиром.

Ранее стало известно, что Музей Победы возобновит программу «День кадетского класса», временно прерванную из-за ограничительных мер в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

Читайте также: Музей Победы провел первый в 2021 году всероссийский урок мужества

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