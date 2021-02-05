Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Власти Москвы помогают жителям с капремонтом домов, являющихся памятниками архитектуры
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Власти Москвы помогают жителям с капремонтом домов, являющихся памятниками архитектуры

Анастасия Волоснова

Город

Власти Москвы помогают жителям города реставрировать объекты культурного наследия. Об этом рассказал депутат Мосгордумы Александр Козлов.

Он отметил, что девять жилых многоквартирных домов, которые являются объектами культурного наследия, будут отремонтированы за счет городских субсидий. Данную помощь предлагает Москва в связи с тем, что жителям столицы трудно накопить на масштабный капитальный ремонт памятников архитектуры.

— Для приведения таких домов в хорошее состояние нужны особая ювелирная работа, квалифицированные специалисты, нужна предварительная серьезная экспертиза и оценка — все это требует значительных затрат, — отметил Козлов.

По словам депутата, государственная экспертиза уже одобрила проектные решения. Он уточнил, что процесс реставрации требует серьезного контроля, так как необходимо восстанавливать значимые архитектурные элементы.

— Те жилые дома, которые признаны объектами культурного наследия, являются достоянием всего города, а не только владельцев квартир. Такие дома включены в экскурсионные программы для москвичей, интересующихся историей города, привлекают туристов. Следовательно, и расходы на их содержание должны быть разделены, — добавил депутат.

Козлов пояснил, что город продолжит направлять субсидии для капитального ремонта исторических зданий в целях сохранения культурного наследия, передает агентство городских новостей «Москва».

Читайте также: Москвичам рассказали, как в столице реставрируют исторические надгробия

ремонтдепутатыархитектура и строительство
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Вера твоя спасла тебя

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Встречаемся теперь не только дистанционно

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Когда исправить ничего нельзя и хеппи-энда не будет

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Водка, лодка и кувалда: записки старого моремана

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Удаленка — это всерьез и надолго

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

17 лет «Фейсбуку»: взгляд из бездны соцсетей

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Возможна ли сегодня «новая Ялта»

Все мнения
О проекте