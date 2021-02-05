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Доклинические испытания препарата от COVID-19 на основе антител завершили в РФ
Фото: АГН «Москва»

Доклинические испытания препарата от COVID-19 на основе антител завершили в РФ

Кирилл Николаев

Здоровье

Доклинические испытания препарата от коронавирусной инфекции на основе антител, нейтрализующих вирус, завершили в России. Об этом в пятницу, 5 февраля, сообщил вице-президент Российской академии наук (РАН) Владимир Чехонин.

По его словам, препарат является достаточно активным. В серии доклинических исследований он позволяет полностью блокировать вирус. Чехонин отметил, что перспективы у подобного препарата, особенно при ранних стадиях развития заболевания, очень высокие.

Вице-президент РАН объяснил, как действует лекарство. Он рассказал, что антитело связывается с соответствующей детерминантой на структуре вируса и препятствует проникновению последнего в клетку «мишени».

— То есть блокирует соответствующий рецептор на клетке-рецепторе человеческого организма, — цитирует Чехонина ТАСС.

Он подчеркнул, что российские ученые собираются начать эксперименты в рамках ограниченных клинических испытаний данных препаратов.

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