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Сильнее «коктейля» для Трампа: ученые нашли мощные антитела против COVID
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Сильнее «коктейля» для Трампа: ученые нашли мощные антитела против COVID

Елена Фролова

Здоровье

Российские ученые обнаружили антитела, «обеззараживающие» коронавирусную инфекцию эффективнее, чем те, которыми лечили бывшего президента США Дональда Трампа. Исследование провели специалисты сибирского отделения Российской академии наук. Об этом сообщает НСН со ссылкой на слова главы Российской академии наук (РАН) Александра Сергеева.

Во время создания лекарств от коронавируса перед учеными, помимо всего прочего, встал вопрос о поиске так называемых нейтрализующих антител. Иными словами, молекул, которые вырабатываются клетками иммунной системы для борьбы с попавшей в организм инфекцией. Именно на их основе разрабатываются лекарственные «коктейли».

По словам Александра Сергеева, российским научным деятелям удалось выявить целый спектр подобных антител. В некоторых из них существует большая константа связи с вирусными частицами, чем в двух препаратах, зарегистрированных фирмой Regeneron в США.

Как сообщает «Царьград», ученые утверждают, что обнаруженные антитела имеют серьезный потенциал для создания новых лекарств.

Напомним, что экс-лидера США Дональда Трампа лечили от COVID-19 в том числе и с помощью экспериментального препарата Regeneron, состоящего из многоканальных антител.

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Читайте также: Доклинические испытания препаратов от COVID-19 на основе антител завершили в РФ

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