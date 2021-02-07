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Опубликовано видео из квартиры в Подмосковье, где семья отравилась газом
Фото: pixabay.com

Опубликовано видео из квартиры в Подмосковье, где семья отравилась газом

Юлия Ямпольская

Происшествия

Появились кадры из квартиры в Подмосковье, где семья из четырех человек отравилась газом. Ролик опубликовал Пятый канал в воскресенье, 7 февраля.

Следователи внимательно осмотрели квартиру, где произошел несчастный случай, вместе с сотрудниками газовой службы. Уточняется, что эксперты проведут судебно-медицинские мероприятия.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел по адресу улица Рабочая. Двое взрослых и ребенок погибли, еще один человек находится в больнице в тяжелом состоянии. По предварительным данным, госпитализировали 14-летнюю девочку. СК возбудил уголовное дело.

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