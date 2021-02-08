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Восемь железнодорожных станций Подмосковья обновят в 2021 году
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Восемь железнодорожных станций Подмосковья обновят в 2021 году

Елена Фролова

Транспорт

Работы по модернизации восьми железнодорожных станций Московской области проведут в 2021 году. Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

Новый облик получат остановки, расположенные на Горьковском, Савеловском, Казанском и Павелецком направлениях. Уточняется, что будут приведены в порядок станции Вялки, Кривандино, Кабаново, Катуар, Акри, Шугарово, Ковригино и Карманово. Рабочие демонтируют старые платформы, на их месте появятся новые. Будут установлены пандусы, а для безопасности пассажиров по краям путей уложат антискользящее покрытие.

Люминесцентные лампы заменят светодиодными. На станциях предусмотрят дорожки из тактильной плитки для слабовидящих людей. Будет обновлена и навигация. Пассажиры смогут использовать улучшенные информационные экраны и стенды. На платформах появятся новые лавочки. Также реконструируют навесы, под которыми можно будет укрыться от непогоды.

Все работы будут проводиться без закрытия станций. На время ремонта для пассажиров организуют временные деревянные платформы.

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