Восемь железнодорожных станций Подмосковья обновят в 2021 году

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Работы по модернизации восьми железнодорожных станций Московской области проведут в 2021 году. Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

Новый облик получат остановки, расположенные на Горьковском, Савеловском, Казанском и Павелецком направлениях. Уточняется, что будут приведены в порядок станции Вялки, Кривандино, Кабаново, Катуар, Акри, Шугарово, Ковригино и Карманово. Рабочие демонтируют старые платформы, на их месте появятся новые. Будут установлены пандусы, а для безопасности пассажиров по краям путей уложат антискользящее покрытие.

Люминесцентные лампы заменят светодиодными. На станциях предусмотрят дорожки из тактильной плитки для слабовидящих людей. Будет обновлена и навигация. Пассажиры смогут использовать улучшенные информационные экраны и стенды. На платформах появятся новые лавочки. Также реконструируют навесы, под которыми можно будет укрыться от непогоды.

Все работы будут проводиться без закрытия станций. На время ремонта для пассажиров организуют временные деревянные платформы.

Читайте также: Между Москвой и Санкт-Петербургом в феврале и марте пустят дополнительные поезда