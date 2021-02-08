Кремль ответил на вопрос о дате обращения Путина к Федеральному собранию

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Информация о том, что 23 февраля президент России Владимир Путин обратится с посланием к парламенту, не соответствует действительности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник, 8 февраля.

По его словам, определенной даты пока не было названо, передает РИА Новости.

— Нет, это неправда, — заявил представитель Кремля, отвечая на вопрос, действительно ли 23 февраля президент обратится с посланием к Федеральному собранию.

Дмитрий Песков уточнил, что дата прорабатывается. Как только Владимир Путин примет решение по дате, выступление тут же будет анонсировано, пояснил пресс-секретарь.

Он добавил, что в обращении речь пойдет про развитие страны в разных областях.

Ранее СМИ сообщили, что вероятная дата обращения президента к Федеральному собранию будет назначена примерно на середину февраля.

Напомним, ежегодное послание главы государства парламенту представляет собой выступление президента, который в ходе своей речи освещает текущую ситуацию в стране и говорит о главных направлениях внутренней и внешней политики на текущий год.

Читайте также: Кремль объяснил, когда следует ждать возвращения к привычной жизни после пандемии