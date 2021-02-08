Кремль объяснил, когда следует ждать возвращения к привычной жизни после пандемии

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что к лету доля жителей планеты с иммунитетом к коронавирусу повысится до 60 процентов, что позволит к августу вернуться к нормальной жизни.

По его словам, возвращение к привычной жизни после пандемии будет зависеть от появления иммунитета к COVID-19 у населения Земли.

— Я думаю, что к середине лета (сформируется иммунитет — прим. «ВМ»). То есть август уже будет, что называется, с открытым забралом, — цитирует представителя Кремля ТАСС.

Дмитрий Песков отметил, что, по данным иммунологов, нужно, чтобы иммунитет появился у большей части населения планеты. При этом его можно получить как естественным путем, так и искусственным.

Пресс-секретарь президента добавил, что многие страны работают над этой проблемой. Песков, в частности, отметил успехи Израиля, а также наращивание темпов вакцинации в РФ и США.

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