Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Росстат заявил о снижении числа браков в стране в 2020 году
Фото: Пресс-служба Управления ЗАГС Москвы

Росстат заявил о снижении числа браков в стране в 2020 году

Кирилл Николаев

Общество

Число браков в России в 2020 году снизилось на 18,9 процента и составило почти 770,8 тысячи. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Отмечается, что в 2019 году в России было зарегистрировано 950 тысяч браков. В свою очередь, количество разводов в прошлом году уменьшилось на 9,1 процента. В 2020 году зарегистрировано 564 тысячи разводов, а в 2019 году — 620,8 тысячи.

Как отметили в Росстате, максимальный рост разводов произошел в сентябре 2020 года. В этом месяце их количество увеличилось на 28,3 процента в годовом выражении. Наибольшее снижение разводов пришлось на апрель и май, сообщает РИА Новости.

Читайте также: Росстат: Годовая инфляция в РФ в январе ускорилась до 5,2 процента

бракРосстатразвод
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Байден пугает, а нам не страшно

Сергей Смирнов
Сергей Смирнов

Какую зарплату считать средней по Москве

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Когда твой начальник — дурак

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Почему у Биркин нет сумки «Биркин»

Александр Хохлов
Александр Хохлов

США против Китая и России: возможен ли ядерный удар

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Суррогатное материнство: обычная медпомощь или торговля людьми

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Визит для галочки: зачем в Москву приезжал главный европейский дипломат

Все мнения
О проекте