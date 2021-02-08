Власти сообщили, когда рассмотрят вопрос о соединении «желтой» ветки метро

Фото: Михаил Колобаев / Комплекс градостроительной политики и строительства

Московские власти вернутся к рассмотрению вопроса о соединении двух радиусов «желтой» ветки метро после 2023 года, сообщил глава департамента строительства города Рафик Загрутдинов.

— Чтобы соединить эту линию, нужно пройти очень сложный участок по Москве исторической. Мимо храма Христа Спасителя, целого ряда памятников архитектуры, переложить множество инженерных коммуникаций. Безопасно для застройки это можно сделать только на очень большой глубине, — сказал Загрутдинов в интервью «Российской газете».

По словам Загрутдинова, такие работы очень дорогостоящие, в данный момент рассчитывается их стоимость. К этому вопросу городские власти вернутся после 2023 года, когда заработает Большая кольцевая линия (БКЛ) и будут проложены основные радиусы.

Сейчас «желтая» ветка метро состоит из двух не связанных между собой участков Калининской линии и Солнцевского радиуса.

В этом году в метро откроют 11 новых станций, которые войдут в состав БКЛ. К концу года будет работать 21 станция БКЛ из 31, а полностью кольцо замкнется в 2022 году.

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