В МЧС напомнили об ответственности за ложные вызовы

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За ложный вызов экстренных служб россиянам грозит штраф от тысячи до полутора тысяч рублей. Об этом во вторник, 9 февраля, рассказали в хабаровском главке Министерства чрезвычайных ситуаций.

В ведомстве уточнили, что данная норма зафиксирована в статье 19.13 Кодекса об административных правонарушениях. Желающим пошутить в МЧС напомнили, что все звонки в экстренные службы записываются.

Если ложный вызов совершил ребенок, ответственность за данный поступок понесут его родители. Согласно статье 5.35 КоАП РФ, за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних их опекуны или родители привлекаются к административной ответственности, подразумевающей предупреждение и наложение штрафа.

В МЧС также подчеркнули, что подобные шутки могут стоить человеческой жизни: пока спасатели, пожарные или медики будут заняты выяснением обстоятельств по ложному вызову, без реальной помощи могут остаться люди, которые действительно в ней нуждаются, сообщает РИА Новости.

Ранее в МЧС разъяснили правила безопасной переправы по льду.

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