Захарова сообщила, что за «Спутником V» выстроилась очередь из стран

Фото: facebook.com/maria.zakharova

В мире выстроилась очередь из стран за российской вакциной от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ во вторник, 9 февраля.

Она отметила, что эффективность вакцины — свершившийся факт.

— Очередь выстроилась. Ведь я не для красного словца это говорю: очередь выстроилась из стран во всем мире, со всех континентов к нам с просьбой о взаимодействии по вопросу вакцины, — заявила Захарова в эфире Первого канала.

По словам официального представителя МИД РФ, Западу сложно пережить тот факт, что Россия не стала прятать вакцину, а предложила международное сотрудничество по этому вопросу.

Ранее сообщалось, что Евросоюз принял заявку на регистрацию российской вакцины.

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