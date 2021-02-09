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ЕС принял заявку на регистрацию российской вакцины «Спутник V»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

ЕС принял заявку на регистрацию российской вакцины «Спутник V»

Виктория Родимкина

Здоровье

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подал заявку на регистрацию в Евросоюзе вакцины от коронавируса «Спутник V» 29 января, уже есть официальное подтверждение, что заявка принята. Об этом сообщили в пресс-службе РФПИ во вторник, 9 февраля.

Скорость одобрения заявки на регистрацию российского препарата будет определяться регулятором Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА), передает РИА Новости.

— РФПИ подал заявку на регистрацию вакцины «Спутник V» в Европейском Союзе 29 января 2021 года и запустил процесс подачи информации в EMA через процедуру постепенной экспертизы, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что разработчики «Спутника V» получили все консультации от ЕМА. Это значит, что теперь стало возможно подать заявку на регистрацию препарата в ЕС и получить ее одобрение.

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