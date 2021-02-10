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СМИ: Больной коронавирусом поджег больницу в испанском Кадисе
Фото: www.sxc.hu

СМИ: Больной коронавирусом поджег больницу в испанском Кадисе

Юлия Курганова

Происшествия

Пациент с коронавирусом поджег больницу в испанском Кадисе, никто не пострадал. Об этом сообщила в среду, 10 февраля, местная газета Diario de Cadiz.

Инцидент произошел на шестом этаже. Из опубликованных фото следует, что огонь охватил как минимум две палаты из 20. Пациентов с шестого и соседних этажей успели перевести в другие зоны медицинского учреждения.

В руководстве больницы сообщили, что причиной пожара стал один из пациентов, который по неизвестной причине умышленно поджег матрас. Его уже задержали.

Прибывшие на место происшествия пожарные поднялись на шестой этаж по аварийной лестнице и борются с огнем.

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