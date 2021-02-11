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Исторический музей в Москве продлит часы работы 13 и 14 февраля
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Исторический музей в Москве продлит часы работы 13 и 14 февраля

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, Красная площадь, 1 Карта всех событий

Государственный Исторический музей продлит часы работы 13 и 14 февраля в честь Дня всех влюбленных. Об этом в четверг, 11 февраля, сообщили в пресс-службе музея.

Уточняется, что музей будет работать до 21:00, а экскурсии в эти дни можно посетить бесплатно.

По словам директора музея Алексея Левыкина, эти выходные — последние дни работы выставки «Фаберже и придворные ювелиры», именно поэтому горожане смогут не только бесплатно побывать на экскурсионных программах, но и в последний раз попасть на одну из самых популярных выставок Исторического музея, передает Интерфакс.

Также в пресс-службе рассказали, что в главном здании в воскресенье, 14 февраля, в 18:00 состоится концерт «Посвящение влюбленным», где прозвучат произведения Винченцо Беллини, Петра Чайковского и Александра Глазунова.

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РаботаГосударственный исторический музейМосква
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