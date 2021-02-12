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Путин не будет выступать на Мюнхенской конференции
Владимир Путин не планирует выступать на форуме / Фото: Пресс-служба Администрации Президента РФ

Путин не будет выступать на Мюнхенской конференции

Юлия Курганова

Внешняя политика

Президент России Владимир Путин не собирается выступать на Мюнхенской конференции. Об этом сообщил пресс-секретарь лидера страны Дмитрий Песков.

— Нет, — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос, передает РИА Новости.

Онлайн-мероприятие Мюнхенской конференции будет проходить 19-20 февраля. В нем примут участие президент США Джо Байден, глава Еврокомиссии Урсула фон Дер Ляйен, генеральный секретарь ООН Антонио Гуттереш, генсек НАТО Йенс Столтенберг и спецпосланник Соединенных Штатов по вопросам климата Джон Керри. Будет ли участвовать канцер ФРГ Ангела Меркель, пока не известно.

Мюнхенская конференция по безопасности традиционно проводится в феврале. На форуме обычно собирались мировые лидеры, политики и эксперты для обсуждения актуальных вопросов международной повестки.

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Дмитрий ПесковВладимир ПутинМюнхенская конференция
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