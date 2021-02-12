Путин не будет выступать на Мюнхенской конференции
Президент России Владимир Путин не собирается выступать на Мюнхенской конференции. Об этом сообщил пресс-секретарь лидера страны Дмитрий Песков.
— Нет, — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос, передает РИА Новости.
Онлайн-мероприятие Мюнхенской конференции будет проходить 19-20 февраля. В нем примут участие президент США Джо Байден, глава Еврокомиссии Урсула фон Дер Ляйен, генеральный секретарь ООН Антонио Гуттереш, генсек НАТО Йенс Столтенберг и спецпосланник Соединенных Штатов по вопросам климата Джон Керри. Будет ли участвовать канцер ФРГ Ангела Меркель, пока не известно.
Мюнхенская конференция по безопасности традиционно проводится в феврале. На форуме обычно собирались мировые лидеры, политики и эксперты для обсуждения актуальных вопросов международной повестки.
Читайте также: Песков ответил на вопрос о дате обращения Путина к Федеральному собранию