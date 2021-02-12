Москвичей предупредили об усилении снегопада

Фото: «Вечерняя Москва»

За минувшую ночь снегопад в столице принес два миллиметра осадков. Интенсивность осадков усилится и достигнет пика днем в пятницу, 12 февраля. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

По словам специалиста, высота сугробов в столице выросла до 38 сантиметров, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в столице и Московской области продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за метели, гололедицы и сильного ветра.

По данным МЧС, метель продлится в столице до 13–14 февраля. В Москве ожидается снегопад и усиление ветра с порывами до 13–18 метров в секунду. На улицах может выпасть порядка 25–30 миллиметров осадков.

В департаменте транспорта призвали москвичей соблюдать скоростной режим и дистанцию между автомобилями.

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