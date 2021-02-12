Владимир Путин поздравил буддистов России с Новым годом по лунному календарю

Фото: Администрация Президента РФ

Президент России Владимир Путин поздравил буддистов с наступлением Нового года по лунному календарю и началом Белого месяца. Соответствующая телеграмма главы государства размещена на сайте Кремля.

Путин назвал этот праздник замечательным и обратил внимание, что он столетиями отмечается представителями разных народов РФ, символизирует пробуждение природы, наполняет сердца людей радостью и надеждой, а также вдохновляет совершать добрые дела.

Российский лидер отметил, что буддийская община РФ бережно хранит древние религиозные и духовные традиции предков, передавая их из поколения в поколение. Это обогащает и просвещает культурную и общественную жизнь России.

— В этот праздничный день желаю вам здоровья, счастья и благополучия, — приводятся заключительные слова Путина в документе.

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