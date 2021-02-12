Компенсационные автобусы запустят в районе остановочного пункта Фроловское из-за ДТП

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Компенсационные автобусы запустят между станциями Клин и Подсолнечная в Подмосковье из-за ДТП. Об этом в пятницу, 12 февраля, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.

Уточняется, что это связано с тем, что автомобиль упал с путепровода на железнодорожные пути платформы Фроловское. В результате аварии пострадавших нет.

Автобусы отвезут пассажиров поезда № 6607 Конаково — Москва на станцию Подсолнечная. Кроме того, транспорт будет курсировать между станциями Клин и Подсолнечная с остановками на платформах Покровка и Фроловское.

В ведомстве рассказали, что на всем участке Москва — Тверь отменили дополнительный сбор за проезд в скоростных поездах «Ласточка». Горожане могут пересаживаться в эти поезда без ограничений.

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