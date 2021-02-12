Движение по ТТК в районе Новорижской эстакады частично восстановлено

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Россия, Москва, Новорижская эстакада Карта всех событий

Движение по третьему транспортному кольцу в районе Новорижской эстакады частично восстановили после перекрытия. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в своем Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что проезд разрешен по всем полосам, кроме первой.

Ранее сообщалось, что движение на данном участке дороги было перекрыто из-за буксующих в снегу фур.

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