«То лапы болели, то хвост отваливался»: Привольнов рассказал об уходе с Первого канала

Фото: Скриншот видео на YouTube-канале «Кубань 24»

Недавно телеведущий Антон Привольнов после почти 20 лет работы на Первом канале решил перейти на НТВ. На данный момент он ведет шоу «Звезды сошлись».

Телеведущий рассказал, почему он покинул предыдущее место работы и решил перейти на другой телеканал.

— Я очень тепло отношусь к этой передаче и ее участникам. Просто понял, что мне в силу психологических возрастных изменений трудно вставать в три часа утра. Нужно ехать в Останкино и улыбаться в пять часов утра, что противоестественно, — объяснил Привольнов.

По словам Антона, он уважает своих коллег, которые оказались сильнее его.

— В какой-то момент я просто уже начал разваливаться. У меня, как у Шарика из мультфильма, «то лапы болели, то хвост отваливался», — цитирует Привольнова StarHit.

Телеведущий отметил, что он просто решил поберечь себя.

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