Антон Привольнов провел шоу «Звезды сошлись» без Леры Кудрявцевой
Телеведущий Антон Привольнов стал соведущим Леры Кудрявцевой в шоу «Звезды сошлись» на канале НТВ. Он заменил погибшего в авиакатастрофе Александра Колтового. Новый выпуск программы он провел один из-за болезни коллеги.
О том, как прошел его первый рабочий день, Привольнов рассказал на своей странице в социальной сети Instagram. Так, по словам ведущего, самое сложное — не запутаться в кулисах.
Напомним, в среду, 20 января, Кудрявцева рассказала поклонникам о том, что получила перелом крестца. Ранее она переболела COVID-19. Пока неизвестно, когда звезда сможет вернуться к работе.
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