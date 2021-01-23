Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Антон Привольнов провел шоу «Звезды сошлись» без Леры Кудрявцевой
/ Фото: instagram.com/anton_privolnov/

Антон Привольнов провел шоу «Звезды сошлись» без Леры Кудрявцевой

Юлия Ямпольская

Звезды

Телеведущий Антон Привольнов стал соведущим Леры Кудрявцевой в шоу «Звезды сошлись» на канале НТВ. Он заменил погибшего в авиакатастрофе Александра Колтового. Новый выпуск программы он провел один из-за болезни коллеги.

О том, как прошел его первый рабочий день, Привольнов рассказал на своей странице в социальной сети Instagram. Так, по словам ведущего, самое сложное — не запутаться в кулисах.

Антон Привольнов провел шоу «Звезды сошлись» без Леры КудрявцевойФото: instagram.com/anton_privolnov/

Напомним, в среду, 20 января, Кудрявцева рассказала поклонникам о том, что получила перелом крестца. Ранее она переболела COVID-19. Пока неизвестно, когда звезда сможет вернуться к работе.

Читайте также: Врач рассказал, сколько времени займет восстановление Кудрявцевой после перелома крестца

ШоуНТВЛера Кудрявцева
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Как курица лапой: что о вас расскажет почерк

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Уроки расставаний от Ольги Бузовой

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

Дистанционка: что изменилось в Трудовом кодексе

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Как избавиться от внутреннего холода

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

«Символический поток — 2»: стоит ли России проявить упорство

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Чего ждать миру от Джозефа Байдена

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто почистит лед

Все мнения
О проекте