Антон Привольнов провел шоу «Звезды сошлись» без Леры Кудрявцевой

/ Фото: instagram.com/anton_privolnov/

Телеведущий Антон Привольнов стал соведущим Леры Кудрявцевой в шоу «Звезды сошлись» на канале НТВ. Он заменил погибшего в авиакатастрофе Александра Колтового. Новый выпуск программы он провел один из-за болезни коллеги.

О том, как прошел его первый рабочий день, Привольнов рассказал на своей странице в социальной сети Instagram. Так, по словам ведущего, самое сложное — не запутаться в кулисах.

Фото: instagram.com/anton_privolnov/

Напомним, в среду, 20 января, Кудрявцева рассказала поклонникам о том, что получила перелом крестца. Ранее она переболела COVID-19. Пока неизвестно, когда звезда сможет вернуться к работе.

Читайте также: Врач рассказал, сколько времени займет восстановление Кудрявцевой после перелома крестца