Абсолютный рекорд по количеству осадков установлен в столице 13 февраля

Фото: Иванко Игорь / АГН «Москва»

В субботу, 13 февраля, в Москве выпало рекордное количество осадков за всю историю метеонаблюдений — 17,6 миллиметра. Об этом в воскресенье, 14 февраля, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— 13 февраля на метеостанции ВДНХ перекрыт рекорд абсолютного максимума осадков за сутки за всю историю метеонаблюдений. Выпало 17,6 миллиметра осадков. Предыдущий рекорд был недавно: в 2019 году выпало 13,6 миллиметра осадков за сутки, — цитирует Вильфанда ТАСС.

Ранее синоптик пообещал «пушкинскую» погоду в Москве после выходных. Как пояснил эксперт, такую погоду обеспечит гребень высокого атмосферного давления. Кроме того, жителям столицы рассказали о том, какими будут май и лето 2021 года.

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