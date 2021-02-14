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Число пострадавших от землетрясения в Японии возросло до 150 человек
Фото: twitter.com/HarbiehNadie

Число пострадавших от землетрясения в Японии возросло до 150 человек

Василий Плиткин

В мире

Число пострадавших при землетрясении в Японии увеличилось до 150 человек. Об этом сообщает в воскресенье, 14 февраля, агентство Kyodo. Ранее сообщалось о 103 пострадавших.

Эпицентр землетрясения находился на северо-востоке Японии в районе префектуры Фукусима. Поэтому большинство пострадавших было зафиксировано там и в префектуре Мияги. Отмечается, что в основном речь идет об ушибах от падений.

Напомним, мощное землетрясение магнитудой 7,3 произошло в Японии 13 февраля. Жителей призвали не приближаться к береговой линии.

Также сообщалось, что после ЧП в Фукусиме из бассейнов с топливом на АЭС с отработанным ядерным топливом расплескалось около 600 миллилитров воды, а из бассейна шестого энергоблока — около 1,6 литра.

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