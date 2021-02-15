Фотовыставка благотворительных проектов Москвы открылась на Арбате

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, улица Арбат Карта всех событий

На Арбате и в Таганском парке 15 февраля открылась фотовыставка, которая приурочена к Всемирному дню некоммерческих организаций (НКО). В рамках экспозиции представлены более 30 фотографий, посвященных их деятельности и проектам.

Отмечается, что выставку подготовила сеть коворкинг-центров НКО.

— С 25 по 27 февраля Москва отметит Всемирный день некоммерческих организаций. В преддверии праздника москвичи смогут посетить выставку, чтобы познакомиться поближе с программами столичных НКО и вдохновиться на добрые дела, — сообщил руководитель сети коворкинг-центров НКО Павел Симаков.

Уточняется, что каждая организация, принявшая участие в выставке, занимается решением определенного круга задач. Они помогают многодетным семьям, людям с инвалидностью, тяжелобольным детям. Благодаря московским некоммерческим организациям решаются вопросы экологии, волонтерства и молодежных движений.

Всего в выставку вошла 31 фотография. Экспозицию можно посмотреть до 28 февраля. Подробности о Всемирном дне некоммерческих организаций в столице можно найти на сайте городнеравнодушных.рф. В 2021 году Москва вместе с НКО подготовила более 300 мероприятий для горожан, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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