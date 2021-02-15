Уникальные архитектурные планы Москвы представят на выставке в «Доме на Брестской»

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, 2-я Брестская улица, 6 Карта всех событий

В столице откроется выставка «Архитектура перемен», на которой представят уникальные архитектурные планы советского периода. Среди них — планы гостиницы «Москва», сталинских высоток, здания Совета труда и обороны. Об этом рассказал глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

— Посетители выставки также смогут познакомиться с генеральным планом реконструкции Москвы 1935 года, планом ВДНХ (ВСХВ), схемами реконструкции улицы Горького, канала имени Москвы, метрополитена в целом и первых станции метро в отдельности, — сообщил руководитель департамента.

Для экспозиции выбрали период, который сыграл особую роль в преобразовании архитектурного облика столицы. Гости выставки смогут окунуться в атмосферу середины прошлого века и познакомиться с архитектурой той поры.

Выставка откроется в «Доме на Брестской» 17 февраля в 17:00, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Читайте также: Фотовыставка благотворительных проектов Москвы открылась на Арбате