МЧС подтвердило ликвидацию пожара в Новой Москве
Россия, Москва, поселение Филимонковское, деревня Нижнее Валуево, 12 Карта всех событий
Пожарные ликвидировали возгорание в одноэтажном частном доме с пристройкой в Новой Москве. Об этом в понедельник, 15 февраля, корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе МЧС России по Москве.
Инцидент произошел по адресу деревня Нижнее Валуево, дом 12. Общая площадь пожара составляла 60 квадратных метров. В результате инцидента пострадал один человек, его госпитализировали. Подробностей о его состоянии нет.
В результате пожара деревянное здание полностью обрушилось.
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