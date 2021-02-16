Специалист рассказал, как следить за здоровьем с помощью гаджетов

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С помощью современных технологий можно самостоятельно выявлять некоторые проблемы со здоровьем, а иногда и лечить их. Благодаря неинвазивным устройствам, к которым относят смартфоны, часы, браслеты и прочие гаджеты можно диагностировать определенные заболевания. Лечить могут имплантаты. Об этом рассказал профессор, заведующий научным отделом нарушений ритма и проводимости МНОЦ МГУ имени М.В. Ломоносова Андрей Ардашев.

Он привел в пример «умные часы», которые могут выявлять мерцательную аритмию. В Apple Watch есть приложение «ЭКГ», которое записывает сердцебиение, считает сердечный ритм, а затем передает результаты электрокардиограммы лечащему врачу.

А вот имплантируемые медицинские устройства (кардиостимуляторы и дефибрилляторы), которые подразумевают хирургическое вмешательство, могут не только анализировать показатели здоровья, но и лечить.

Ученый отметил, что традиционное разделение на медицину и инженерию является ключевой проблемой в разработке новых устройств. Медикам не хватает знаний о новых технологиях. Технологические же специалисты не знают медицину. Это может приводить к негативным последствиям, передает агентство «Прайм».

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