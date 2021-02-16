Екатеринбургский аэропорт возобновил полеты в Турцию

Фото: moscow-live

Перелеты в Турцию возобновились из еще из одного аэропорта РФ — екатеринбургского Кольцово. Об этом во вторник, 16 февраля, сообщили в пресс-службе авиагавани.

Так, пассажиры из Екатеринбурга смогут полететь в Анталью. Чартерные рейсы в этот город будет выполнять компания Royal Flight по вторникам и пятницам.

Первый рейс вылетел из Кольцово 16 февраля в 07:38 по местному времени. На борту находились 192 туриста, что свидетельствует о полной загрузке самолета. Начиная с 23 февраля, полеты запланированы на 03:30 в указанные дни каждую неделю на судне Boeing 737-800, передает РИА Новости.

Напомним, Россия на фоне распространения COVID-19 с 27 марта 2020 года прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляли вывозные, а также грузовые, почтовые и другие рейсы.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Самолеты из Петербурга в Минск начнут летать с 14 февраля