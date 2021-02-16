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Новый голос переозвучит всю информацию на английском языке в метро Санкт-Петербурга
Фото: gov.spb.ru

Новый голос переозвучит всю информацию на английском языке в метро Санкт-Петербурга

Елена Фролова

Транспорт

Новый «голос метрополитена» появился в Санкт-Петербурге. Профессиональный диктор озвучил объявления о вежливости. Также с его участием будут перезаписаны все информационные объявления на английском языке. Пока услышать голос диктора можно только на зеленой ветке. Об этом сообщают «Невские новости».

Так, в обновленном варианте звучат сообщения о необходимости соблюдать правила вежливости и снимать рюкзаки при входе в вагон. Трансляция ведется с помощью устройства поездного оповещения. Ее также дублируют на цифровых информационных табло в каждом вагоне.

Помимо этого, в петербургской подземке будет еще одно нововведение. Руководство метро собирается провести переозвучку голосовых сообщений на английском языке.

— На данный момент обновили информацию в метрополитене, потому что по новым правилам мы должны дублировать звуковые сообщения на английском языке. У нас сейчас постепенно идет перезапись всего, — объяснили в пресс-службе метро Санкт-Петербурга.

Уточняется, что переозвучка объявлений началась с января. За это время были подготовлены обновленные сообщения о вежливости, которые запустили в подземке с 15 февраля.

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