Астролог рассказала, когда представительницам разных знаков зодиака стоит выходить замуж в 2021 году

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Астролог Алена Никольская назвала благоприятное время в 2021 году для заключения брака для прекрасных представительниц разных знаков зодиака, уточнив, что решиться на этот шаг в год Быка можно лишь тщательно все обдумав.

Так, весна станет наиболее удачным периодом для свадьбы Рыб, Дев, Близнецов и Стрельцов. Это время их эмоционального подъема, когда они с легкостью смогут настоять на своем и даже поставить партнера перед выбором.

Ракам, Тельцам, Козерогам и Водолеям эксперт посоветовала сыграть свадьбу летом. Это время вернет романтику в их чувства и отношения с партнером. Поэтому заключение брака окажется как нельзя кстати.

Осень будет благоволить представительницам таких знаков, как Лев, Близнецы, Скорпион и Стрелец. Они будут по достоинству вознаграждены за терпение и выдержку небывалым проявлением чувств со стороны любимых.

Зима станет благоприятным периодом для брака Тельцов, Рыб, Раков и Овнов. Им следует всерьез задуматься об оформлении отношений.

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