Астролог предупредила об ужасных последствиях сближения Луны и Марса

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В ночь с 18 на 19 февраля у россиян будет возможность увидеть сближение Луны и Марса. Чем грозит сближение Луны и Марса с точки зрения астрологии, «Вечерней Москве» рассказала таролог и парапсихолог Галина Янко.

В этот период важно контролировать свои эмоции, заниматься практиками позитивного мышления и расслабления. Лучше свести к минимуму контакты с людьми, которые вам неприятны или имеют с вами разногласия. Принятие серьезных деловых решений и выяснение личных отношений лучше отложить. Для самоанализа сейчас неподходящее время, так как ваши мысли будут отягощены эмоциями, вам будет трудно рассуждать здраво. Самое время для спокойной реализации своих планов, которые зависят только от вас и не требуют эмоциональных вложений.

Луна представляет нашу эмоциональную природу, нашу безопасность и самые сокровенные потребности. Она отвечает за наши основные привычки и бессознательные реакции, связанные с нашим прошлым и воспитанием. Она связана с матерью и с женской энергией в целом. Это и наш внутренний ребенок, и мать. Она отвечает за отзывчивость, восприимчивость, рефлексы и инстинкты. В нашей натальной карте Луна показывает, как мы эмоционально реагируем на окружающую среду.

Сближение Луны и Марса включают психологическую взаимосвязь между инстинктивными и эмоциональными паттернами и способностью действовать решительно. Мы получаем возможность последовательным волевым действием достигать поставленных целей. Сближение указывает на то, что наши эмоции и чувства обострятся и будут провоцировать нас действовать и принимать решения. Интенсивность этого сближения часто может вызывать дискомфорт и страх, особенно в ситуациях повышенного накала страстей. Высвобождение этих энергий часто приводит к проявлению гнева, эмоциональным всплескам и скандалам. Мы склонны к воинственности, отстаиванию своих границ и мнения.

Чрезмерность реакций и эмоциональное беспокойство могут привести к тому, что мы будем уверенны в том, что другие критикуют нас или строят заговоры против нас, но это не всегда будет так. Пока не произойдет более глубокая интеграция и понимание этих энергий, многие споры и недопонимания будут усугубляться. В общении и отношениях с окружающими может наблюдаться напряжение.

Несмотря на то, что вы хотите улучшить отношения, часто возникают проблемы с сотрудничеством и доверием, на работе и в интимных отношениях. Вас одновременно привлекает и отталкивает эмоциональная близость. Эмоциональная незрелость, если она имеет место быть в вашем характере, станет очевидной и потребует каких-то решений. Отвержение бьет в самое сердце. Выясняя отношения, вы часто наносите тяжелые словесные удары, рассчитанные на то, чтобы серьезно ранить. Вы склонны чрезмерно анализировать любой негатив в свой адрес и критиковать других людей сильнее, чем обычно. Каждый проигрыш подрывает хрупкую самооценку.

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