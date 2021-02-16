Астропсихолог рассказала, по каким признакам можно выявить ребенка индиго

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Детей индиго, отличающихся от сверстников особым умом и чувствительностью, можно узнать по определенным признакам, заявляет астропсихолог Наталья Гарифова. Особенно стоит обратить внимание на дату рождения, а также на поведение ребенка.

По словам астролога, из-за парада планет, который сформировался в начале 80-х годов XX века, на земле начали рождаться особенные дети.

— Дети индиго — это люди другого качества. Они приходят в наш мир для того, чтобы его изменить. Астропсихология не только эзотерически подходит к изучению поведения таких детей, но и позволяет глубоко взглянуть на духовную составляющую вопроса, — рассказала специалист.

Гарифова объяснила, что таких детей разделяют на три типа: экстрим, учителя и посвященные.

Дети первого типа рождались с ноября 1983 года по 2008 год. Они любят опасный спорт, им не знаком страх. По словам астролога, они находятся под покровительством Плутона.

С 1984 года начали рождаться и продолжат появляться на свет до 2026 года дети второго типа — учителя. Они пытаются отыскать смысл жизни, и им свойственно сочувствие живым существам. Им покровительствует Нептун.

С декабря 1993 года по 2010 год рождались дети третьей волны, которые отлично разбираются в секретах и тайнах. Им свойственны озарения, а также они вполне могут привести науку к прорыву. Их покровитель — Уран, сообщает cheltv.ru.

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