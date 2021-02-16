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Движение на востоке Москвы, где водитель наехал на ребенка, было восстановлено
Фото: Денис Воронин / Агентство городских новостей «Москва»

Движение на востоке Москвы, где водитель наехал на ребенка, было восстановлено

Анастасия Волоснова

Происшествия

Движение на улице Генерала Кузнецова, где ранее водитель наехал на ребенка, было восстановлено. Об этом сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале.

Возле 12 дома по улице Генерала Кузнецова водитель совершил наезд на 10-летнего мальчика на пешеходном переходе. Ребенок был госпитализирован с травмами головы.

Ранее сообщалось, что из-за инцидента движение по улице в сторону Новорязанского шоссе было частично перекрыто. В настоящее время проезд по улице был восстановлен. Детали произошедшего уточняются.

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