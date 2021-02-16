Движение на востоке Москвы, где водитель наехал на ребенка, было восстановлено

Фото: Денис Воронин / Агентство городских новостей «Москва»

Движение на улице Генерала Кузнецова, где ранее водитель наехал на ребенка, было восстановлено. Об этом сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале.

Возле 12 дома по улице Генерала Кузнецова водитель совершил наезд на 10-летнего мальчика на пешеходном переходе. Ребенок был госпитализирован с травмами головы.

Ранее сообщалось, что из-за инцидента движение по улице в сторону Новорязанского шоссе было частично перекрыто. В настоящее время проезд по улице был восстановлен. Детали произошедшего уточняются.

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