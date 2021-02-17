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Фура опрокинулась на бок на Калужском шоссе
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Фура опрокинулась на бок на Калужском шоссе

Ксения Монахова

Происшествия
Россия, Москва, Калужское шоссеКарта всех событий

Фура опрокинулась на бок на 10-м километре Калужского шоссе. Об этом в среду, 17 февраля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Кроме того, собеседник «ВМ» уточнил, что в районе Калужского шоссе произошло еще одно дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, при столкновении двух автомобилей скончался один человек.

Ранее на улице Дыбенко в районе дома 14 легковой автомобиль въехал на тротуар и повредил автобусную остановку. В результате случившегося госпитализировали пешехода.

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