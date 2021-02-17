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Путин: Нельзя допустить вмешательства в голосование на выборах в Госдуму
Фото: пресс-служба Администрации Президента РФ

Путин: Нельзя допустить вмешательства в голосование на выборах в Госдуму

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Выбор россиян во время голосования на выборах в Государственную думу следует защитить от любых попыток вмешательства. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами фракций Госдумы в среду, 17 февраля.

По словам главы государства, все стороны заинтересованы в том, чтобы выборы прошли открыто, честно и достойно. Это важно для ведущих партий, общественных сил и тех, кто не представлен в парламенте, но планирует участвовать в выборах, а также для избирателей.

— Именно они, избиратели, будут определять итоги избирательной кампании, именно они, граждане России, сделают свой выбор, и этот выбор мы обязаны защитить от любых попыток внешнего вмешательства. Мы не можем и не допустим никаких ударов по суверенитету России, — сказал президент.

Владимир Путин отметил, что в этом вопросе необходима патриотическая сплоченность. В том числе это важно для ведущих партий, которые имеют свои традиции, идеологию и реальное влияние на общественность, передает слова президента РИА Новости.

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