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Комитет Совфеда одобрил закон о штрафах за неповиновение силовикам
Фото: Пресс-служба Совфеда

Комитет Совфеда одобрил закон о штрафах за неповиновение силовикам

Кирилл Николаев

Общество

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал закон о штрафах за неповиновение правоохранительным и силовым органам на митингах в России. Об этом сообщает РИА Новости.

Совфед рассмотрит этот документ на заседании 17 февраля. Закон предусматривает усиление административной ответственности за неповиновение законному распоряжению сотрудников правоохранительных органов. За подобное противоправное деяние предусматривается увеличение штрафа для граждан в размере от 2 до 4 тысяч рублей, а при повторном совершении таких деяний — от 10 до 20 тысяч рублей. Альтернативой штрафу станет арест на 15 суток или обязательные работы на срок от 40 до 120 часов.

Ранее Совет Федерации одобрил введение штрафов за неисполнение закона о суверенном рунете. Размер штрафа для должностных лиц составит от 15 до 30 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — от 30 до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 300 до 500 тысяч рублей.

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