Госдума назначила пять членов нового состава ЦИК

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Государственная дума назначила пять кандидатов от палаты в новый состав Центризбиркома. Их имена были названы на заседании Госдумы в среду, 17 февраля.

Так, были утверждены кандидатуры действующего руководителя аппарата фракции «Единая Россия» Константина Мазуревского, действующего члена ЦИК Антона Лопатина.

Также в новой состав были назначены действующий член Центризбиркома от фракции КПРФ Евгений Колюшин, члена ЦИК от «Справедливой России» Николай Левичев.

Кроме того, была утверждена кандидатура от ЛДПР первого замруководителя фракции Александра Курдюмова, сообщает РИА Новости.

Ранее пятерых членов нового состава Центризбиркома назначил Совет Федерации.

Напомним, срок полномочий членов Центральной избирательной комиссии РФ истекает в марте этого года. В новый состав по пять человек назначают президент России, Совет Федерации и Государственная дума.

Читайте также: Онлайн-голосование на выборах в 2021 году проведут в шести регионах России