Парк электросамокатов планируют увеличить в четыре раза в Москве

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Парк электросамокатов планируется увеличить в Москве в сезоне 2021 года. Об этом в четверг, 18 февраля, сообщили в пресс-службе сервиса toGO.

— Планируем запуск сервиса в Москве по погодным условиям. Мы увеличиваем парк самокатов в четыре раза, в планах в Москве — две тысячи штук, — говорится в сообщении.

Уточняется, что компания планирует интегрироваться в единое транспортное приложение столицы по согласованию с городским департаментом транспорта, сообщает агентство «Москва».

Ранее стало известно, что в метро поставят 100 терминалов для зарядки гаджетов.

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