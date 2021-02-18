Москвичам рассказали, каким сделают ТПУ «Царицыно»

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Россия, Москва, метро Царицыно Карта всех событий

Транспортно-пересадочный узел (ТПУ) «Царицыно» построят на юге столицы. В него войдут одноименные станции метро и МЦД-2, а также остановки наземного транспорта. Работы пройдут на территории порядка 27,8 гектара. Об этом в четверг, 18 февраля, сообщает официальный портал мэра Москвы.

Для пассажиров будут созданы терминал, а также новый выход со станции метро «Царицыно». Кроме того, планируется реконструкция ее южного вестибюля. Специалисты сделают комфортные и безопасные переходы между платформой МЦД-2 и станцией метрополитена, а также между платформой и автобусными остановками. В вестибюлях появятся Wi-Fi, табло с расписанием маршрутов, зарядные устройства, автоматы для покупки билетов. Для маломобильного населения установят лифты, сделают кассы с пониженным окном, тактильные полосы и удобные санузлы.

По словам председателя Москомархитектуры Юлианны Княжевской, новый ТПУ обеспечит безопасные и комфортные условия для пересадки пассажиров с одного вида транспорта на другой.

— В результате реализации проекта появится переход на станцию Царицыно МЦД-2 по принципу «сухие ноги». Для удобства жителей появится новый выход из станции метро «Царицыно» вблизи улицы Луганской, — уточнила она.

Так, общественные обсуждения по проекту начались 17 февраля. До 2 марта горожане смогут задать вопросы и высказать свои пожелания на сайте проекта «Активный гражданин» в разделе «Общественные обсуждения».

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